- Однако спустя некоторое время автомобиль обнаружили на месте ДТП в микрорайоне Жумыскер. В ходе проверки установлено, что водителем оказался 26-летний местный житель. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК "Нарушение правил размещения транспортного средств", собранные документы направлены в административный суд для принятия законного решения, - сообщили в полиции.

части 1 статьи 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования";

части 2 статьи 230 КоАП РК "Нарушение законодательства Об обязательном страховании";

части 1 статьи 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора";

части 1 статьи 613 КоАП РК "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции)";

части 7 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения",

части 1 статьи 606 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки".

Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 30 октября около 22:25 по улице Маденова при остановке полицейскими "Ваз 2115", состоящего на учёте в России, водитель авто не выполнил требования сотрудников и скрылся.Его также привлекли к ответственности по статьям:Общая сумма штрафов составила 233 330 тенге. Кроме того, стало известно, что у водителя есть одиннадцать ранее неоплаченных штрафов. Авто направили на штрафстоянку.