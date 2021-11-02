Водители такси Уральск - Атырау заявили о повышении стоимости проезда
Свое решение частные извозчики аргументируют тем, что в области повысилась стоимость сжиженного газа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первого ноября вслед за водителями маршрутных "Газелей" выразить своё недовольство собрались и таксисты, которые перевозят пассажиров по маршруту Уральск - Атырау и Уральск - Актобе. Люди говорят, что буквально за короткий период времени цена на сжиженный газ в области поднялась почти вдвое, и теперь им ничего другого не остаётся, как тоже повысить стоимость своих услуг.
– Нас волнует сложившаяся нестабильная ситуация с ценами на горюче-смазочные материалы. Стоимость газа повышается ежедневно, если 31 октября литр сжиженного газа стоил 99 тенге, то сегодня уже 120 тенге. Куда такие цены гнут? В итоге страдает простой народ, мы вынуждены тоже повысить стоимость перевозок. Возмущает тот факт, что безобразие творится только в нашей области и в Атырауской области. В Актобе и в Актау газ стоит 65 тенге. Мы покупали машины в кредит, стоят они 10-12 миллионов тенге, ежемесячно платим по 200-250 тысяч тенге. Ведь не от хорошей жизни нам приходится ездить между двумя городами, рискуя при этом своими жизнями, - говорит водитель такси Руслан Валитов.
Стоит отметить, что раньше при цене в 65 тенге за литр газа стоимость поездки из Уральска в Атырау составляла шесть тысяч тенге. Сейчас же цена на газ повысилась почти вдвое и составляет 120 тенге, и таксисты вынуждены повысить стоимость своих услуг на тысячу тенге.
– Естественно, это вызывает возмущение со стороны пассажиров, и мы их прекрасно понимаем, но поделать с этим ничего не можем. Нам тоже нелегко, большую часть жизни нам приходится проводить за рулём, несмотря ни на что. Каждый раз, отправляясь в дорогу, мы прощаемся с семьями, мало ли что... Сами же видите и слышите, что происходит на трассах. Состояние дорог оставляет желать лучшего, зимой гололёд, летом ямы и ухабы, бесхозный скот, который представляет очень большую опасность. Мы ездим не от делать нечего, нам тоже нужно на что-то жить, кормить свои семьи, - отметил Руслан Валитов.
Теперь водители такси просят компетентные органы разобраться с нестабильной ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и установить более-менее разумные цены.
– Мы не просим ничего сверхъестественного, мы лишь просим урегулировать цены на сжиженный газ. Нас много, около 300-400 человек, и сегодня никто не вышел на рейс. Мы собрались, чтобы попросить правительство и акимат помочь нам решить проблему. Ведь мы платим налоги, оказываем услуги и стараемся приносить пользу, - говорит другой водитель Ержан Аманбаев.
Между тем, в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО сообщили, что средняя стоимость сжиженного газа по области составляет 93 тенге за литр. По словам заместителя руководителя управления Мержана Нуртазиева, основным поставщиком сжиженного газа в регион является ТОО «Атырауский НПЗ». Стоимость газа в рамках электронных торговых площадок складывается на биржевых торгах за торговую сессию (биржа - прим. автора).
– Средняя стоимость розничной реализации сжиженного газа на АГЗС области составляет порядка 93 тенге за литр (ТОО "БККС" - 91 тенге, ТОО "Нефтек"– 99 тенге, ТОО "Тауекел" – 99 тенге, ТОО VenOil – 98 тенге, ТОО "Алау" – 95 тенге). Ежемесячная потребность области в сжиженном газе составляет три тысячи тонн, в области функционируют 103 АГЗС, 58 из которых находятся в Уральске. В 2018 году в Закон РК «О газе и газоснабжении» внесли изменения, и с тех пор сжиженный газ продают через электронные торговые площадки. К первому января 2022 года весь объём плана поставки должен быть переведён на электронные торговые площадки, за исключением объёмов сжиженного газа для бытовых потребителей через групповые резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное регулирование цен. Сейчас управление энергетики не регулирует цены на газ, мы лишь проводим анализ и мониторинг, а влиять на них не можем, - рассказал Мержан Нуртазиев.
Руслан Валитов
Ержан Аманбаев
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!