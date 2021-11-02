Ушёл ночью и не вернулся: в Уральске разыскивают подростка
16-летний Асылжан Айберстиев пропал ночью первого ноября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Асылжан Айберстиев. Фото предоставлено ДП ЗКО
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, Асылжан Айберстиев ушёл из квартиры в микрорайоне Кунаева.
- Был одет в синюю куртку, клетчатые коричневые брюки, чёрные мокасины с белой подошвой, при себе имел чёрный рюкзак с личными вещами, банковскую карту, удостоверение личности и сотовый телефон марки ОРРО светло-зелёного цвета и iPhone 11 чёрного цвета, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Также в полиции рассказали об особых приметах пропавшего подростка.
- На подбородке с правой стороны имеется родинка, при разговоре слегка заикается, говорит быстро. На поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего направлены все силы ДП ЗКО. Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить в полицию, - отметили в ДП ЗКО.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!