Представитель компании заверил, что Facebook не делал совместного заявления с правительством Казахстана, сообщают иностранные СМИ.

Изображение с сайта Pixabay

Вечером первого ноября министерство информации и общественного развития сообщило, что Facebook предоставил Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте», что позволит ведомству оперативно сообщать о противоправном контенте.

В письме агентству Reuters директор Meta Platforms по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бен МакКонаги опроверг информацию.

- Во-первых, мы не делали совместного заявления с правительством Казахстана - вместо этого правительство Казахстана выпустило собственное заявление, основанное на обсуждениях. Мы рассказали им о нашем глобальном процессе обработки запросов от правительств об ограничении содержания, нарушающего местное законодательство, - говорится в сообщении.

Он добавил, что этот процесс «не является эксклюзивным для Казахстана и является тем же процессом, что и правительства во всем мире».

Позже глава МИОР Аида Балаева прокомментировали информацию на своей странице в Facebook.

- Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге. Текст размещённого первого ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса, - написала министр.

