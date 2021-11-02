В «зелёной» теперь находятся один мегаполис и семь регионов Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на второе ноября, в «красной» зоне остаются Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

В «жёлтой» зоне располагаются Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне находятся Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

По состоянию на первое ноября, в стране за сутки зарегистрировано 1 181 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом инфицировались 941 793 человека, из них в Актюбинской области - 34 376 человек.

