Их организовали две жительницы Уральска, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что женщины создали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее». Вложить деньги вкладчикам они предлагали в специально созданном чате в WhatsApp.

- Деньги принимались как наличными, так и на карту. Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счёт поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность. Всего в финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 миллионов тенге, - рассказали в ведомстве.

Организаторов приговорили к пяти годам лишения свободы.

