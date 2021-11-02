- Частный партнер обязуется произвести ремонт в школьных столовых и замену изношенного оборудования и мебели с целью организации питания обучающихся в объектах среднего образования. Для этих целей частный партнер получил в доверительное управление объект ГЧП – комплекс школьных столовых с оборудованием и мебелью. В школах №№1 и 8 и школе-лицее №6 частным партнёром является ИП «Мигитко Л. В.», в школах №№2,4 и 5 – ИП «Зотова», в школе №3 – ИП «Колосова» и школе №7 – ИП «Сапа». Для организации качественного школьного питания нужны современные столовые, оснащенные новым оборудованием и передовыми технологиями, надеемся, что данный проект послужит улучшению школьных столовых, - сообщили в районном отделе образования.

Нужно отметить, что в начале января 2021 года по республике стартовал проект по работе школьных столовых в рамках государственно-частного партнерства. То есть, если раньше с предпринимателями заключались договоры лишь на один учебный год, после чего приходилось заново разыгрывать тендер между ИП, то теперь с бизнесом будет заключаться договор на продолжительный срок. Как разъяснили в отделе образования Бурлинского района, механизм ГЧП внедрён в аксайских школах №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и школе-лицее №6. Данные объекты переданы в доверительное управление частному партнеру с первого сентября 2021 года. Проект рассчитан на восемь лет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.