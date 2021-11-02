- Частный партнер обязуется произвести ремонт в школьных столовых и замену изношенного оборудования и мебели с целью организации питания обучающихся в объектах среднего образования. Для этих целей частный партнер получил в доверительное управление объект ГЧП – комплекс школьных столовых с оборудованием и мебелью. В школах №№1 и 8 и школе-лицее №6 частным партнёром является ИП «Мигитко Л. В.», в школах №№2,4 и 5 – ИП «Зотова», в школе №3 – ИП «Колосова» и школе №7 – ИП «Сапа». Для организации качественного школьного питания нужны современные столовые, оснащенные новым оборудованием и передовыми технологиями, надеемся, что данный проект послужит улучшению школьных столовых, - сообщили в районном отделе образования.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
