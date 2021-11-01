- Первым делом творог нужно попробовать, и если у вас остается послевкусие, или как будто на языке образовалась невидимая пелена, это говорит о том, что, возможно, в творог добавили пальмовое масло. Доверьтесь своему вкусу, и если это так, продолжите проверку творога.
- Наверняка вы даже не задумывались, что в творог добавляют соду или мел. Поэтому, возьмите небольшое количество творога, поместите его в стакан с водой и добавьте немного уксуса. Если там всё же имеется в составе сода, то в стакане появятся пузырьки. Такой творог употреблять в пищу не стоит.
- Ещё одним ненужным ингредиентом в твороге может быть крахмал. С помощью этого компонента производители увеличивают объем продукции. Поэтому на творог в ложке достаточно капнуть пару капель йода. Если никакой реакции за этим не последовало, то значит перед вами самый натуральный продукт. Если же творог начнет синеть, то в нем содержится крахмал.
- Добавьте в кипяток ложку творога, и если в нём содержатся растительные жиры, то он вовсе быстро не растворится. А если подождать пока вода полностью остынет, и вы увидите на поверхности масляную пленку, то в него добавили жиры.
- Не зря существует высказывание "время покажет". Так вот и с творогом, всё в точности сказано. Если оставить продукт при комнатной температуре на ночь, то молочный жир вступит в реакцию с кислородом. Натуральный творог уж точно начнёт пахнуть прокисшим продуктом. А если он пожелтел или на нем образовалась корочка, то очевидно, в нем содержится масло.
