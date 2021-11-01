Фото с сайта Pixabay.com Осень - самое время сделать заготовки на зиму. Основным продуктом для хранения является картофель. Перед тем, как отправить овощ на хранение, обратите внимание на то, чтобы клубни были твёрдыми на ощупь. Мягкая картошка говорит о том, что крахмал, содержащийся в ней, начал разрушаться и долго такая картошка не пролежит. Овощи должны быть с гладкой и плотной кожицей, так как именно кожура оберегает картошку от излишней влаги и окисления. Да и сама кожура должна быть без повреждений и гнили. Если картофель уже начал портиться, то его необходимо немедленно утилизировать. Убедитесь, чтобы овощи не прорастали, так они теряют свои питательные вещества и разрушается крахмал. Картошка на хранение должна быть очищена от грязи и земли, но мыть её категорически нельзя. Влажная картошка быстро портится, более того в ней быстро развиваются грибки и бактерии. Хранить её необходимо в картонных либо деревянных коробках, сетчатых мешках, бумажных пакетах, корзинах. Другими словами, в хорошо проветриваемых ёмкостях. Полиэтиленовые пакеты не подойдут. Подготовленную картошку лучше хранить в прохладных, тёмных, хорошо проветриваемых помещениях. Температура воздуха должна составлять примерно от 5 до 12 градусов. Таким требованиям отвечают закрытые балконы, подвалы, погреба и неотапливаемые гаражи. А вот в холодильнике хранить овощи нельзя, так как там присутствуют постоянные перепады температуры и отсутствует проветривание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.