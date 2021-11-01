Второго ноября в Уральске ночью и утром ожидается туман.Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.
- В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до 0..+2. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
- В Атырау ожидается ясна погода. Днём ожидается +13..+15 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
- В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +7..+9 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.
- В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.