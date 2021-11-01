Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения ЗКО Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, фельдшер областной станции скорой медицинской помощи 20-летний Райымбек Кадыров стал чемпионом мира, заняв первое место на молодёжном чемпионате по жиму штанги лёжа (пауэрлифтингу - прим. автора). Чемпионат мира проходил с 22 по 24 октября в Вильнюсе. Райымбек родился 11 июля 2001 года в посёлке Казталовка Западно-Казахстанской области, учился в уральской СОШ № 47. В 2021 окончил Западно-Казахстанский высший медицинский колледж и в июле 2021 года поступил на работу фельдшером в областную станцию скорой медицинской помощи. В марте 2021 года Райымбек стал чемпионом в весовой категории 53 килограмма до 23 лет Junior в Шымкент, выполнил норматив мастера спорта международного класса.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.