Правозащитники опубликовали обращение бывшей супруги учителя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Обращение к руководству министерства образования опубликовано на странице фонда «НеМолчи.kz». Правозащитники уверяют, что учитель информатики в НИШ Алматы (ранее почти три года работал в Талдыкоргане) Ли Эшфорд имеет судимость.

- У нас имеются все официальные документы: письмо от прокурора, справка о судимости, документы, подтверждающие его трудоустройство в НИШ, - сообщили в фонде.

Также правозащитники приложили письмо бывшей супруги Эшфорда, которая обвинила его в домашнем насилии.

- За два с половиной года совместной жизни он несколько раз вышвыривал меня из квартиры, давал пощёчины, плевал в лицо, больно хватал за руки, оставляя синяки, бросал в меня предметами, душил. Во время каждого эпизода насилия я не сопротивлялась и не защищалась, не говоря уже о том, чтобы дать ему сдачи. Я просила его отпустить меня и не делать мне больно...В Казахстане я дважды вызывала полицию, они убедили не писать заявление и примириться, - говорится в письме.

В феврале 2017 года, по словам экс-супруги, он избил её гитарой после того, как она сообщила мужу о выкидыше.

Если в ввести в Google ФИО учителя, первой выходит статья в издании walesonline. Там сообщается, что учитель католического колледжа в Кардиффе, осуждённый за избиение своей жены игрушечной гитарой, дисквалифицирован на один год. Суд приговорил его к 12 месяцам общественных работ, при этом установил, что «риск повторного совершения преступления низок».

В «Назарбаев интеллектуальные школы» подтвердили, что такой учитель действительно работает.

- При трудоустройстве в Интеллектуальную школу предоставил документ об отсутствии судимости от 30 января 2018 года (документ опубликован на сайте - прим. автора), на основе чего был принят на работу. За три года работы в системе НИШ в отношении Ashford Lee David нарекания к профессиональной квалификации и личностным качествам отсутствуют. Найм иностранного учителя происходил через рекрутинговую компанию TeachAway (Канада), - говорится в сообщении.

