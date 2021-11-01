В управлении местной полицейской службы озвучили статистику преступлений, которые совершают иногородние подростки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Анализ показал, что 40 преступлений совершили 38 иногородних подростков.

- В частности, жителями Алматинской области – 22, Жамбылcкой области - 9, Костанайской области - 3, ВКО - один, Туркестанская область - два, Нур-Султан – один. Наибольшее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, имущественного характера. Это - кражи, грабежи и угоны чужих транспортных средств, - сказал начальник управления местной полицейской службы Алматы Манап Саттаров.

При этом, с начала года подростковая преступность в Алматы снизилась на 21,7%. На учёт поставили 470 подростков и 429 неблагополучных семей. Ещё более пяти тысяч родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей.

