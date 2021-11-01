Масштабную спецоперацию в нескольких регионах страны провела антикоррупционная служба, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Многие из задержанных уже дают признательные показания.

- По результатам масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей, – сообщили в ведомстве.

Антикор проводит следствие, изъяты вещественные доказательства. К хищению причастны более 30 лиц.

Иная информация в интересах следствия не разглашается. Сумма ущерба в том числе.

