Правительство Казахстана получило эксклюзивный доступ к внутренней системе Facebok, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение с сайта Pixabay

Министерство информации и общественного развития сообщило, что они c Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту.

- Со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте» (CRS). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства РК, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчёркивают, что Казахстан будет первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к системе и подключилась к прямому каналу связи с командой Facebook, отвечающей за контентную политику.

28 октября команда соцсети провела тренинг для специалистов министерства по работе с системой. С начала ноября министерство приступит к работе в CRS.

