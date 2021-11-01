– Стоял просто отвратный смрад. Представляете, каково это, когда все комнаты плавают в фекалиях? Вся мебель, ковры, линолеум пришли в негодность, двери вздулись, приходится заменять. Дома маленькие дети, которые бегают и пачкаются в этой жиже, - говорит Жанболат Каримов.

– Да, дом старый, 1972 года постройки. Мы, жильцы, в своих квартирах заменили все стояки и трубы на современные, пластиковые, заменили трубу в подвале. Но общие подземные трубы, ведущие к колодцу, устарели и заменить их мы не можем, это ведь не так уж и просто сделать. Каждый раз мы звоним, просим, требуем, но результатов нет. Вот в субботу, например, мы начали звонить с 17:00, а приехали устранять только около 22:00, то есть пять часов мы плавали в фекалиях, - возмущается Жанболат.

– Канализационная труба засорилась и по этой причине произошел потоп. Иногда трубы забиваются по вине самих же жильцов, в канализацию выбрасывают подгузники, кости и другие отходы, - отметили в пресс-службе акима города.

30 октября в редакцию "МГ" обратились жители дома №2 по улице 25-й Чапаевской дивизии. Они пожаловались, что около 17:00 квартиры на первом этаже начало топить нечистотами из канализации. По словам жителя дома Жанболата Каримова, сточные воды лились из унитазов, раковин и ванны.По словам мужчины, такая ситуация возникает регулярно. Придомовой колодец забивается, и сточные воды затапливают квартиры исключительно на первом этаже.В пресс-службе акима города сообщили, что действительно 30 октября произошел порыв трубы по вышеуказанному адресу. На место выехали сотрудники коммунальных служб и устранили неполадки.