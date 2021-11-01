– Идея данного проекта заключается в том, что жители могут принять непосредственное участие в разработке проекта совместно с проектировщиками. Таким образом, расширяется ответственность населения, активизируется сообщество соседей. Для того, чтобы подать заявку необходимо провести общее собрание жителей каждого двора, выбрать ответственное лицо для подачи заявки на участие в проекте. Подача заявления на благоустройство конкретного двора рассматривается на сайте uralsksmartmap.kz. В настоящий момент от жителей города поступило около 50 заявок. Варианты благоустройства жители могут выбирать самостоятельно, к примеру, кому-то нужна детская площадка, освещение, некоторым необходимо установить детские и спортивные площадки, - рассказали в акимате города.

- Поэтапно выполняются работы по освещению улиц, в настоящий момент на восьми дворах завершены данные работы. Для удобства горожан работники коммунальных служб устанавливают МАФы, игровые и детские площадки. В прошлом году было отремонтировано и благоустроено 11 дворов, в текущем благоустройство 19 дворовых территорий проходят по проектно-сметной документации, еще 29 – по программе «Комплексное благоустройство дворов». Данная программа рассчитана на 2021-2023 годы, – сообщил Миржан Шамуров.

В прошлом году акимат Уральск разработал программу «Комплексное благоустройство дворов». Основная задача программы – разработка метода проектирования и реализация комплексного благоустройства дворов с участием населения в рамках концепции «слышащего государства».По словам главного специалиста сектора благоустройства отдела ЖКХ Уральска Миржана Шамурова, на сегодняшний день в городе насчитывается более 400 дворов. Благоустройство 50 дворов идёт полным ходом.