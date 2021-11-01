ДТП произошло 30 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Toyota Kamry попала в аварию в ЗКО. Водитель погиб, двое детей тяжело ранены Авария произошла в 15 километрах от посёлка Володарское. Водитель Toyota не справился с рулевым управлением и опрокинулся. Позже в департаменте полиции ЗКО дополнили, что Toyota столкнулась с грузовиком. Водитель легковушки скончался на месте, а троих пассажиров госпитализировали в больницу. Среди них оказались двое несовершеннолетних. В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что при поступлении у мальчика 13 лет была открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, кома. Такие травмы были у 16-летнего подростка. Первого ноября в облздраве сообщили, что состояние обоих подростков оценивается как тяжёлое.
- 13-летний мальчик переведён в Областную детскую многопрофильную больницу, 16-летний подросток пока находится в городской многопрофильной больнице. Оба в тяжёлом состоянии, находятся в отделении реанимации. У них синдром оглушения сознания, - отметили в пресс-службе ведомства.
Синдром нарушенного сознания характеризуется значительным повышением порога восприятия всех внешних раздражителей и сонливостью, ориентировка в окружающем пространстве неполная или отсутствует.