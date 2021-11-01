|
№
|Вид использования питьевого водоснабжения на одного потребителя
|Единица измерения, литр/сут, кубический метр/мс
|Размеры платы, тенге
|Срок оплаты
|
1.
|Пользование питьевой водой с прибором учета воды на 1 человека в сутки
|
до 50/1,5
|
30
|до 1 января 2022 года
|
2.
|
Пользование питьевой водой без прибора учета воды
|
до 50/1,5
|
40
|до 1 января 2022 года
|
3.
|Пользование питьевой водой с прибором учета воды на 1 человека в месяц
|
40/1,2
|
90
|с 1 января 2022 года
|4.
|Пользование питьевой водой без прибора учета воды на 1 человека в месяц
|40/1,2
|200
|
с 1 января 2022 года
- Сейчас речь идёт о селах, где жители пользуются водой из групповых водопроводов. Я могу говорить только о том, что произойдёт по Каменскому водопроводу. К другим водопроводам, скорее всего, это будет также применимо. Сейчас идут обсуждения о норме потребления воды на одного человека в сутки и расчёта стоимости за поданную питьевую воду. СНИПом определено, что эта норма составляет 140 литров (4,2 кубометра воды в месяц на одного человека). В июле постановлением внесено изменение правил субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды. В настоящий момент потребители оплачивают по приборам учета 40 тенге за один кубометр воды без лимита потребления воды (при норме потребления в месяц 4,2 кубометра на одного человека или 140 литров воды в сутки на одного человека), когда полный тариф на воду составлял 394 тенге за один кубометр. Разницу выплачивало государство, иными словами субсидировало, - пояснил Сергей Сементьев.С его слов, с июля этого года постановлением было внесено изменение правил субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды, согласно которому при наличии прибора учета питьевой воды субсидии выплачиваются при нормативе потребления на одного человека в размере 140 литров в сутки. В случае превышении данной нормы, потребитель за превышающий объём выплачивает полный тариф на услугу водоснабжения. Потребитель, который использовал 140 литров в сутки на одного человека (4,2 кубометра в месяц на одного человека) будет оплачивать 40 тенге. Свыше этой нормы - будет оплачивать по полному тарифу 394 тенге за кубометр, то есть государство теперь субсидировать сверхпотребление воды не будет.
- Сейчас к этому документу разрабатывается методика расчёта оплаты за один кубический метр воды. Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО внесло на рассмотрение в маслихат вопрос о лимитированном объеме подачи воды, из расчета 40 литров и 50 литров в сутки на человека. (то есть 40 или 50 будет субсидироваться, свыше нормы будет оплачиваться по полному тарифу). Возникает вопрос - откуда взялась такая норма? Такая цифра нигде не прописана в нормативных актах и документах. Этот расчёт какой-то интерпретированный. Понимаете, лимит 140 литров воды в сутки не взят с потолка, он рассчитан проектным институтом по санитарным нормам и правилам. Теперь большая часть оплаты за воду возлагается на население, тем самым и произойдёт стимулирование рационального использования воды, - отметил он.Сергей Сементьев отмечает, что в последнее время сельчане стали использовать питьевую воду для полива огородов. Ранее населённые пункты были снабжены технической водой, а также каждый двор имел трубчатые колодцы, и это не вызывало беспокойства. Власти для рационального использования решили установить лимит и повысить стоимость воды. Сначала ввели ограничение, где норма - 140 литров на человека в сутки. А сейчас рассматривается вопрос об уменьшении его до 40 литров в сутки на человека.
- Для проживающих в благоустроенных квартирах в городе рассчитано 200 литров на человека в сутки. Вот в сёлах, в которых есть водопровод, каждый житель стремиться к совершению своего быта, делают санитарные узлы, ванные, душевые. Человек полностью обеспечивает себя тем сервисом, который доступен в городе. Поэтому, наверное, это тоже необходимо учитывать при расчётах, - сказал Сергей Сементьев.Между тем, только в районе Байтерек 18 населённых пунктов пользуются водой из групповых водопроводов. Врач терапевт высшей категории, заведующая филиала Дубок городской поликлиники Алматы №18 Аида Турдиева рассказала, что согласно рекомендации американской национальной академии наук, суточное потребление воды в среднем составляет 2,7 литра для женщин и 3,7 литра для мужчин.
- Для точного расчёта надо учитывать местность. При жарком климате потребление воды должно быть больше. Для мужчин норма больше, чем для женщин. Также для мальчиков больше, чем для девочек, так как мальчики более активные. У детей же средней нормой считается 50 мл жидкости на килограмм веса, - рассказала врач.