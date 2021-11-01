- Специалисты управления по инспекции труда, работники прокуратуры, облакимата выехали в Кенкияк, будут говорить с рабочими, - рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Талгат Искарин. - Заказчик работ «СПНС-АМГ», подрядчик «СНПС- АТК», у них на субподряде несколько ТОО и ИП, они оказывают транспортные услуги, там легковые машины и спецтехника. Вот эти водители не вышли на работу, всего их 65. Они требуют повышения тарифа за услуги. Какой он у них, какая зарплата, я не знаю, наши специалисты всё это изучают на месте, будут говорить с работниками о результатах сообщим позже.

С утра первого ноября на месторождениях стоят машины, которые возят специалистов и операторов. Один из бастующих рассказал «МГ», что они получают от 180 тысяч до 200 тысяч тенге в среднем. Их требование: повышение тарифа, и вследствие этого заработной платы на 70%.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.