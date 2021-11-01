- Премиальный бренд по доступным ценам с высоким уровнем оснащения, в первую очередь в части безопасности, быстро набирает популярность среди казахстанцев. Мы рады, что у жителей Атырауской области появилась возможность разнообразить выбор и на личном опыте убедиться в преимуществах бренда Haval. Поздравляем наших первых покупателей, которые в восторге от своих новых автомобилей, – сказал Андрей Любин, директор дилерского центра Subaru и Haval в городе Атырау.Сегодня по дорогам Казахстана курсируют интеллектуальный среднеразмерный кроссовер Haval F7, динамичное кросс-купе Haval F7х и рамный внедорожник Haval H9. Все три модели производит российский завод полного цикла в Тульской области, где есть собственный исследовательский центр и отдел качества. К слову, в дилерский центр Subaru и Haval уже поступил в продажу стильный городской кроссовер Haval Jolion, а в ближайшее время дистрибьютор Haval в Казахстане выводит на отечественный рынок пикапы Wingle 7 и Poer. Кроссоверы оснащены турбированными двигателями объемом 1,5 и 2 литра. Двигатели разработали немецкие инженеры. Надежность агрегата повышают роботизированные коробки передач с двойным мокрым сцеплением. Не имеющая аналогов уникальная турбина электрического типа придаёт автомобилю повышенную мощность и увеличенный крутящий момент. На автомобили распространяется гарантия три года или 150 тысяч километров, а на коробку передач DCT-7 действует отдельная гарантия – пять лет или 200 тысяч километров. Haval оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач гидротрансформаторного типа. Японский бренд в дилерском центре Subaru и Haval также будет представлен тремя моделями – Subaru XV, Forester и новым Outback – бестселлером среди кроссоверов данной марки. Поклонникам автомобиля представят абсолютно новые системы безопасности и внедорожного передвижения. Техническое обслуживание автомобилей будет производится на сервисной станции, открытие которой ожидается в ближайшее время в очень удобной локации – на трассе по дороге в аэропорт. Hyundai, в свою очередь, начнет принимать гостей в новом дилерском центре в ближайшее время. Кроме того, «Астана Моторс» сообщает о скором открытии в Атырау первого дилерского центра BMW. Оба автосалона расположены на стороне «Европы». Напомним, что у клиентов «Астана Моторс» есть возможность приобрести новые авто через программу Traid in, а также испытать возможности автомобиля во время тест-драйва. Дилерские центры «Астана Моторс» сотрудничают с «Евразийским банком» и «Сбербанком» и оказывают услуги через собственную микрокредитную организацию MyCar, которая представляет широкий спектр кредитных продуктов, в том числе и отсрочку платежа. Дополнительную информацию можно уточнять в круглосуточном контакт-центре «Астана Моторс» по телефону 7007. https://instagram.com/haval_atyrau https://instagram.com/subaruatyrau https://www.facebook.com/Haval-Atyrau-109899848017730 https://www.facebook.com/Subaru-Center-Atyrau-105805704994647 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
