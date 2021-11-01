– На днях сильно взлетели цены на газ, было около 75 тенге, сейчас стало 120 тенге за литр. Заправляться нам не выгодно. Мало того, теперь в салоны наших "Газелей" хотят установить планшеты и валидаторы для электронного билетирования. Из 80 тенге, которые пассажир платит за проезд, мы получим всего 60 тенге. Этого нам не хватит на заправку, на погашение кредитов, на покупку запасных частей, сейчас всё подорожало. Кроме этого, у нас у всех есть семьи, дети, которых надо кормить, поить и одевать. По вечерам мы приходим домой с выручкой в 1 000 - 2 000 тенге. Разве можно прожить на эти деньги с нынешними ценами, - говорит водитель маршрута №6 Марат Мухамбетов.

– При таком раскладе работы нам ничего не остается. Мы хотим работать как раньше, не нужно устанавливать в наших салонах электронную систему билетирования. У нас маленький пассажиропоток, людей практически не бывает, большого заработка нет. Мы платим налоги как положено, с нас и так дерут за всё. Топливо дорогое, и то не везде его можно найти. В основном продают по талонам, - сетует Галым.

– Сейчас солярка стоит 260 тенге за литр, а впереди зима. Если сейчас зимнее топливо стоит 315 тенге за литр, то зимой и вовсе поднимется до 350 тенге. Ставить валидаторы и планшеты нам не выгодно. Везде говорят, что малый бизнес нужно поддерживать, выделять субсидии хотя бы в виде половины суммы стоимости солярки. Мы же не только для себя работаем, для города стараемся, перевозим людей. Работать сейчас на городских маршрутах нерентабельно, поэтому вот уже 20 дней я не выхожу на рейс. Запасные части дорогие, машина ломается, а починка каждый раз обходится в 60-80 тысяч тенге. Ещё есть кредиты, которые нужно оплачивать, - заявил Бауыржан Ильясов.

Сегодня, первого ноября, недалеко от здания спецЦОНа собрались водители "Газелей", которые выходят на линии и обслуживают городские маршруты. Они сошли с линии и отказались работать, так как считают свой маршрут убыточным. Среди собравшихся - водители городских маршрутов №6, №14, №47 и №52, они ежедневно платят автопаркам по 1 200 тенге и выходят на линию.С ним согласен водитель-бригадир маршрута №47 Галым Абдрахманов.Водитель маршрутной ГАЗели №6 Бауыржан Ильясов говорит, что вот уже 20 дней как не выходит на линию и остался без работы. Всё дело в том, что в последнее время он и его коллеги работают в убыток.В пресс-службе акима города пообещали прокомментировать ситуацию позже.Бауыржан ИльясовМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.