Большая часть прироста рождений обеспечена за счёт рождения четвёртых по очерёдности детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- В Казахстане популярно мнение, что именно карантин привёл к бэби-буму. Однако, по крайней мере, в части рождаемости в третьем и в большей части четвёртого квартала 2020 года - это утверждение неверно. Дети, родившиеся в третьем квартале 2020 года, были зачаты в четвёртом квартале 2019 года, когда о коронавирусе не было информировано даже население Уханя. Также дети, родившиеся в Казахстане в четвёртом квартале 2020 года, лишь в небольшой части могли быть зачаты во время карантина, так как первые карантинные ограничения были введены в середине - конце марта 2020 года, – сообщил заместитель директора департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

на четверых детей – 42 496 тенге;

на пятерых детей – 53 127 тенге;

на шестерых детей – 63 757 тенге;

на семерых детей – 74 388 тенге.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay «Центр развития трудовых ресурсов» при министерства труда опубликовал результаты исследования о влиянии карантина на рождаемость. Специалисты рассмотрели период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года и сравнили с динамикой рождаемости за предыдущие 4-5 лет. Рождаемость в пандемию снизилась в Португалии, Румынии, Чили, США, Швейцарии, Бельгии, Италии, Словении, Испании, Великобритании, Японии, Сингапуре и Франции. Выросла она в Тайване, Нидерландах и Корее - в странах, где уровень безработицы снизился. В Казахстане же резкий рост рождаемости наблюдается уже с третьего квартала 2020 года – число родившихся составило 116,7 тысяч, что на 8,4% больше чем в третьем квартале 2019 года. В четвёртом же квартале 2020 года прирост составил 9,5% к четвёртому кварталу 2019 года. А в первых двух кварталах 2021 года прирост равен 8,4 и 10,7% к соответствующим кварталам 2020 года.или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. О введении пособия стало известно в октябре - декабре 2019 года. Теорию также подтверждает статистика деторождаемости в Казахстане по очерёдности рождения. - В 2020 году в Казахстане родилось 426 824 ребёнка, что на 24 514 больше, чем в 2019 году.. Таким образом, новое ежемесячное пособие по многодетности в Казахстане стимулирует в основном рождение четвёртых и пятых по очереди детей, - считают аналитики. По последним данным, за первые восемь месяцев 2021 года в стране родилось 296,5 тысяч детей, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 1 января пособие выплачивается в размере: