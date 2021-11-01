Казахстанцев призывают сообщать об игровых заведениях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в житель Жанаозена расположил персональные компьютеры под видом аппаратов для лотерейных игр в здании микрорайона Рахат-1. У подсудимого изъяли более 30 единиц техники для азартных игр. За всё содеянное ему дали год условно.

- Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в агентство. Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78, - обратились в казахстанцам в АФМ.

