- 21-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении Актобе, на 308 километре дороги при совершении обгона, не убедившись, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, допустил столкновение с Volkswagen Passat. В результате ДТП водитель Mitsubishi и двое пассажиров машин от полученных травм скончались на месте происшествия. 45-летний водитель Volkswagen Passat госпитализирован Центральную больницу Байганинского района, - рассказали в полиции.

- Одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД . Рекомендуем водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, - отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 30 октября примерно в 19:30 на дороге Актобе –Атырау в пяти километрах от села Ногайты Байганинского района произошло ДТП.По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».