Введение дифференцированного тарифа в автобусах Уральска затянулось
В отделе ЖКХ ждут разрешение от министерства юстиции, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
17 июня этого года в Уральске на двух городских маршрутах ввели электронное билетирование. Первыми новшество опробовали пассажиры маршрутов №4 и №22. Горожане начали оплачивать проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт. Позже в городском акимате заговорили о внедрении дифференцированного тарифа. То есть, если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку.
– Это делается для того, чтобы люди активнее перешли на электронную систему оплаты за проезд. Дифференцированный тариф планируем внедрить в течение октября, - заверил руководитель отдела ЖКХ и ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев 16 сентября во время сессии городского маслихата.
Однако на календаре уже первое ноября, а внедрение дифференцированного тарифа так и остаётся на уровне обсуждений. Руководитель сектора пассажирского транспорта отдела ЖКХ Алмаз Ахошев говорит, что в министерство юстиции направили письмо об утверждении внедрения дифференцированного тарифа.
– В данный момент мы ждем ответ на наше письмо. Сейчас из 27 маршрутов планшеты и валидаторы установлены на 14 маршрутах. До 10 ноября планируем установить систему на оставшихся, - сообщил Алмаз Ахошев.
К слову, с 17 июня по 28 октября совершено более 480 тысяч транзакций. Это показывает, что не все уральцы торопятся переходить на электронную систему билетирования.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!