Синоптики «Казгидромет» опубликовали консультативный прогноз погоды на ноябрь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Уже третьего и четвёртого ноября большая часть страны попадёт под влиянием обширного холодного антициклона.

на западе Казахстана ночью от 0..+8 до -5..+2 градусов, днём от +10..+18 до 0...+10 градусов;

в северо-западной половине, в центре и на востоке страны ночью от -5..+5 до -5..-15 градусов, на крайнем востоке до -20, днём от +2..+8 до -3..-10 градусов;

на юге и юго-востоке ночью от -3..+5 до -1..-13 градусов, днём от +10..+16 до -5..+3 градусов.

С пятого ноября ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

В первой половине второй декады ожидается неустойчивый характер погоды - вновь пройдут осадки с порывистым ветром и метелью.

В конце второй, в начале и в конце третьей декады ожидается понижение температуры.

- На севере, северо-западе, востоке и в центре республики в самые холодные дни столбики термометров возможно опустятся в ночные часы до -17..-25 градусов, днём до -8..-13 градусов, а на западе, юге и юго-востоке страны – ночью до -5..-17 градусов, днём до -2..-7 градусов, - предупреждают синоптики.