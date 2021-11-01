Синоптики «Казгидромет» опубликовали консультативный прогноз погоды на ноябрь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Уже третьего и четвёртого ноября большая часть страны попадёт под влиянием обширного холодного антициклона.
- на западе Казахстана ночью от 0..+8 до -5..+2 градусов, днём от +10..+18 до 0...+10 градусов;
- в северо-западной половине, в центре и на востоке страны ночью от -5..+5 до -5..-15 градусов, на крайнем востоке до -20, днём от +2..+8 до -3..-10 градусов;
- на юге и юго-востоке ночью от -3..+5 до -1..-13 градусов, днём от +10..+16 до -5..+3 градусов.
С пятого ноября ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
В первой половине второй декады ожидается неустойчивый характер погоды - вновь пройдут осадки с порывистым ветром и метелью.
В конце второй, в начале и в конце третьей декады ожидается понижение температуры.
Ранее синоптики рассказывали, какой будет зима в Казахстане.
- На севере, северо-западе, востоке и в центре республики в самые холодные дни столбики термометров возможно опустятся в ночные часы до -17..-25 градусов, днём до -8..-13 градусов, а на западе, юге и юго-востоке страны – ночью до -5..-17 градусов, днём до -2..-7 градусов, - предупреждают синоптики.