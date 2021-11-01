Судимый по двум статьям человек был принят на должность заведующего детским садом в Нур-Султане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

В антикоррупционной службе сообщили, что специализированный межрайонный суд столицы по административным делам привлёк к ответственности Шакарима Сейсенбай.

- Установлено, что Сейсенбай, занимая должность руководителя столичного управления образования, принял на должность заведующего детским садом сотрудника, ранее осуждённого по части 3 пунктов «б» «г» статьи 176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере) и части 1 статьи 317 УК РК в редакции 1997 года (надругательство над государственными символами), - говорится в сообщении.

Согласно Трудовому кодексу, совершивших коррупцию лиц нельзя принимать на руководящую должность в субъекты квазигосудорственнного сектора.

Стоит отметить, что днём ранее, 31 октября, Шакарим Сейсенбай написал в Facebook, что покинул пост главы управления образования Нур-Султана. Причину ухода он не объяснил.

