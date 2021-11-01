На заседании комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации Михаил Ломтадзе сказал: «За последние два года Казахстан достиг колоссальных изменений в области цифровизации. На сегодняшний день Kaspi.kz - одна из крупнейших финтех компаний в мире. И эта компания создана в Казахстане! Основная цель преобразований – сделать жизнь людей лучше. Для этого нужно улучшать качество услуг, которыми люди постоянно пользуются. Совместно с нашими коллегами из государственных органов в течение двух лет мы запускаем сервис за сервисом. Мы делаем проекты вместе с Министерством цифрового развития, Министерством финансов, Комитетом государственных доходов, Министерством труда, Министерством внутренних дел, АО «Национальные информационные технологии». И эти сервисы улучшают жизнь людей уже сегодня и сейчас». На выставке проектов цифровизации Михаил Ломтадзе показал Главе государства, как работает сервис по регистрации автомобиля онлайн. «Уже более 7 миллионов казахстанцев, наших любимых клиентов, посещают раздел «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz и пользуются онлайн сервисами. Например, мы сделали переоформление автомобиля полностью онлайн. Это совершенно уникальный в мире опыт. Вместе с Министерством цифровизации запускали этот сервис. Вместе с Министерством внутренних дел ускоряли. Сейчас уже каждый третий автомобиль в стране регистрируется полностью онлайн в мобильном приложении Kaspi.kz», - рассказал Михаил. Михаил Ломтадзе также отметил, что оформление социальных пособий на детей тоже полностью переходит в онлайн. Это новый недавно запущенный сервис, разработанный совместно с Министерством труда, Министерством цифровизации и АО «Национальные информационные технологии». Родителям больше не нужно тратить время на посещение ЦОНа для предоставления бумажных документов. Достаточно подать заявление в мобильном приложении Kaspi.kz. «Теперь родители могут больше времени проводить с детьми, а не тратить время на походы в ЦОН и оформление документов», - добавил Михаил. Михаил Ломтадзе выразил уверенность, что реализация государственных инфраструктурных проектов позволит достичь еще больших успехов в сфере цифровизации. «Я думаю, нам всем нужно признать вашу историю успеха в Казахстане и за рубежом. Я желаю вам дальнейших успехов!», - подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем ответном слове. https://youtu.be/T7DpmFDDP5w Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.