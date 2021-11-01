Казахстан возобновляет авиасообщение с Азербайджаном, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabey

Соответствующее решение приняла МВК по недопущению возникновения и распространения коронавируса.

Седьмого ноября рейс Алматы - Баку запустит Air Astana. Они будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на Embraer Е190-Е2.

Днём ранее полёты по маршруту начнёт азербайджанский перевозчик Azerbaijan Airlines. Рейсы будут выполняться по субботам на Airbus A319.

- Дальнейшее увеличение рейсов в Азербайджан будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Азербайджана, - сообщили в комитете гражданской авиации.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

