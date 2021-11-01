Такая сумма является единовременной выплатой, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Погорельцы из шестиквартирного дома в Уральске вынуждены ночевать в машинах 17 октября в 19:10 загорелся шестиквартирный жилой дом барачного типа, расположенный на улице Оте Мусина. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Тогда погорельцы рассказали, что всю ночь полыхал огонь и им пришлось ночевать в машинах. Пламя охватило сначала крышу, а потом перешло на квартиры. Три квартиры сгорели полностью, остальные частично. Но всё залито водой и восстановлению не подлежит. Пострадали семьи Ивановых, Якушиных, Бураковых, Скрипцовых (им принадлежит две квартиры), Гольцевых. Руководитель отдела ЧС при акимате Уральска Адильбек Кадыров сообщил, что погорельцы приходили в акимат. Они просили помощи.
- Это частная собственность. Все семьи хорошие, то есть нет тех, кто ведёт асоциальный образ жизни. Также среди них нет многодетных. Они просили предоставить транспорт, чтобы вывезти остатки сгоревшего дома. Мы постараемся помочь. Также вопрос был рассмотрен комиссией, чтобы произвести единовременные выплаты семьям, - отметил Адильбек Кадыров.
Руководитель отдела занятости и социальных программ Уральска Наурыз Дауешов пояснил, что каждая семья получит единовременную выплату в размере 50 МРП - 145 850 тенге.