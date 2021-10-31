В ходе визита министр ознакомился с отремонтированными и строящимися объектами по программе «Ауыл - ел бесігі» в области. В селе Махамбет Сериккали Брекешев ознакомился с ремонтом здания сельского клуба, со строительством автомобильной дороги в с. Жымпиты. Cтроительные работы по объекту сельского клуба на 100 мест выполнены на 100%. Выделены средства из республиканского бюджета в размере 81,9 млн.тг. Вместе с тем, строительные работы по дорогам в с.Жымпиты Сырымского района выполнены на 90-95%. Из республиканского бюджета было выделено 148 млн тенге. Протяженность дороги – 1,5 км. Также министр проинспектировал ход строительства проекта реконструкции Кирово-Чижинского магистрального канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень. На объекте задействовано 7 единиц техники и рабочая бригада в количестве 10 человек, проделаны подготовительные работы по водоприемнику на 80%, по креплению откоса дамбы на 80%, и по ремонту дамбы совмещенная с эксплуатационной дорогой и засыпка кювета на 35%. В ходе совещания по итогам реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» глава Минэкологии рассказал о реализации проекта в Западно-Казахстанской области. «Несомненно, проводится большая работа. Как было доложено, программой было охвачено 24 перспективных села, проведен ремонт ряда объектов социальной сферы, проведена реконструкция десятков километров дорог, линий электропередач. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, чтобы все объекты были сданы в установленные сроки. При этом, на особом контроле должны быть вопросы качества. Очень актуальным является вовлечение в данную программу приграничных сел с учетом их стратегической важности», - сказал Сериккали Брекешев. В целом за 3 года в регионе построено, реконструировано и отремонтировано более 107,2 км дорог, проведен капитальный ремонт 7,1 км водопроводной сети, 11 школ, 10 объектов культуры и спорта. Построено 6,1 км линий электропередач для освещения улиц. Как отметил аким области, в сельских населенных пунктах, имеющих потенциал развития страны, эффективно реализуются мероприятия по проекту «Ауыл – ел бесігі». Основная цель проекта – улучшение качества жизни на селе. Для доведения их до региональных стандартов принимаются меры, направленные на комплексное развитие сел. В рамках данного проекта отремонтированы многие инфраструктурные объекты социальной и образовательной, культурной сферы, положительно решены вопросы, имевшие место в сельской местности. – Наша область граничит с пятью областями Российской Федерации: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской и Саратовской, протяженность внешней границы составляет 1532 километра. Из 12 районов региона 7 находятся на приграничных территориях (Бокейординский, Бурлинский, Жанибекский, Зеленовский, Казталовский, Таскалинский и Чингирлауский). Около границы расположены 98 сел с населением около 75 тысяч человек. К сожалению, наш анализ показывает, что из приграничных сел в среднем в год уезжает более 600 человек. В связи считаем необходимым принятие специальной программы развития приграничных территорий. На сегодняшний день в результате реализации специального проекта «Ауыл-ел бесігі» условия жизни сельского населения поэтапно приводятся в соответствие с параметрами показателей региональных стандартов. Однако спецпроектом не предусмотрено строительство жилых домов, подведение инженерно-коммуникационных систем, водоснабжение и газификация. В связи с этим, для решения сельских проблем есть необходимость включения в проект финансирование строительства жилья в селах, подведение инженерно-коммуникационных систем и водоснабжения, – сказал аким обасти. Отметим, что реализация проекта «Ауыл - Ел бесігі» начата в 2019 году по инициативе Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий с доведением ее до параметров новых региональных стандартов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.