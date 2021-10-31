В тяжелом состоянии находятся трое мужчин, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Казахстане могут появиться свои шерифы Иллюстративное фото из архива "МГ" О стрельбе в селе Атырауской области стало известно вчера, 30 октября. Предположительно из-за разногласий между сельчанами началась драка, а потом и стрельба. - Около 19:30 на 331 километре трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз Кызылкогинского района произошла драка. 5 человек получили огнестрельное дробовое ранение, у одного перелом руки. В результате от полученных травм гражданин 1985 года рождения скончался в амбулаторной больнице села Сагиз, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. По факту было начато расследование по статье 99 УК РК "Убийство".   Сегодня, 31 октября, в пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавших. Как выяснилось, всем им по 36 лет. - У пострадавшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма (выстрел пыжом). Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Ушиб левого глаза тяжелой степени. Многочисленные стреляные раны на теле. В настоящее время состояние тяжелое, получает лечение в отделении нейрохирургии. Второй пострадавший поступил с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб мозга легкой степени. Многочисленные стреляные раны на теле. Резаная рана в области левой подмышки. Состояние на данный момент умеренно тяжелое, умеренное, получает лечение в отделении нейрохирургии. У третьего мужчины зафиксированы множественные огневые (дробовые) ранения грудной клетки, верхних конечностей, головы и лица. Ушиб левого глаза. Состояние на данный момент умеренно тяжелое, умеренное, получает лечение в отделении неотложной хирургии, - рассказали в управлении здравоохранения. Между тем о состоянии еще двух пострадавших (полиция объявила о пяти пострадавших в стрельбе) не сообщается. Стоит отметить, что село Сагиз круглосуточно патрулируют полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ  