- Это очень важная улица. Первый слой асфальта подрядчики уже положили. Есть некоторое отставание от графика, но строители пообещали уложиться в срок. Также будет произведена укладка порядка 1 000 квадратных метров тротуара. Были замечания по качеству. Работы подрядная организация должна завершить до наступления холодов, - сообщил Абат Шыныбеков.

- Работы по ремонту кровли данного дома были начаты в апреле. Подрядчик начал ремонтировать за свой счёт, но затем подорожал профлист и работы были приостановлены. Сейчас финансирование выделено. Объект находится на стадии завершения, - проинформировал главный инженер ТОО «Орал Курылыс Жондеу Сервис» Кадыргали Жорасов.

В этом году дорожно-строительные работы проводятся в северо-восточной части Уральска, а также посёлках Зачаганск и Деркул. В микрорайоне Сарытау завершены работы по семи улицам. В эксплуатацию планируется ввести 6,5 километров дорожного полотна. Акиму посёлка Зачаганск и руководству отдела жилищно-комумнального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абат Шыныбеков поручил проработать вопрос ввода маршрутов общественного транспорта внутри микрорайона и установки светофоров для безопасности участников дорожного движения. Также аким города проинспектировал ход работ по улице Светлая протяженностью в 1,4 километра.Также аким города проинспектировал ход работ по ремонту кровли многоэтажного дома 36 по улице Гагарина.Аким города призвал жителей дома активнее включаться в программу по управлению многоэтажками. Уже в следующем году КСК должны прекратить своё существование. Создаются ОСИ – объединения собственников имущества и ПТ – простые товарищества. Каждый дом будет собирать деньги, которые будут тратиться только на обслуживание и ремонт именно этого дома.