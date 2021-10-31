Весной этого года на берегу реки Чаган в районе станции юннатов вырубили деревья на площади порядка одного гектара, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вырубка пойменного леса у реки Чаган (возле станции юннатов) в апреле 2021 года
29 октября в акимате области прошло совещание по вопросам землепользования.
– Очень много критики от наших граждан вызывает ситуация в сфере земельных отношений. Основные причины: недостаток финансирования, возможные нестыковки в законодательных актах, коррупционные риски. Все это мы должны выявить и устранить, – сказал аким ЗКО Гали Искалиев.
По словам заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева, общая площадь земель города составляет – 73 тысячи га, их них земли населенных пунктов, территория застройки - 10 тысяч га, земели сельскохозназначения – 48,5 тысячи га и 13,7 тысяч гектаров занимают земли иного назначения.
Как стало известно, с 2018 года по сегодняшний день на основе Генерального плана развития города были разработаны и утверждены 18 планов детальной планировки отдельных районов города.
- Один из утвержденных ПДП, а именно ПДП «Циолковский» был отменен Постановлением областного суда в декабре 2020 года, так как часть жилых зданий, предусмотренных данным ПДП оказались в санитарно-защитной зоны завода «Кублей». Данный вопрос сегодня находится на стадии обсуждения между всеми заинтересованными сторонами - ТОО «Кублей», ИП Ирменова, акимат г. Уральск и вкладчики ЖК. Местными исполнительными органами предложены несколько вариантов решения проблемы, результаты будут сообщены дополнительно, по мере их достижения, - рассказал Асхат Кульбаев.
По словам замакима города, 48,5 тысяч га сельхозземель находятся в долгосрочной аренде, еще 15 тысяч га в землепользовании у КХ и физических лиц, 28 тысяч гектаров земель у юрлиц и 1,1 тысяч га на балансе у государства.
- После проведения мониторинга 997 га неиспользуемых по назначению земель вернули государству, – сообщил Асхат Кульбаев.
Проблемной остается ситуация с дачными кооперативами, а точнее обеспечение постоянно живущих там граждан, необходимой инфраструктурой. Как выяснилось, в Уральске насчитывается 165 садоводческих товариществ с 19 тысячами участков.
- На дачах проживает большое количество людей и это требует значительное количество ресурсов города, для обеспечения общественным транспортом, поддержания в должном состоянии покрытия дорог, обеспечение инженерными коммуникациями. В правительстве обсуждается вопрос о статусе садоводческих товариществ, можно ли вводить их в состав жилого фонда города, что для этого необходимо, и какие средства могут потребовать вышеуказанные мероприятия. Данный вопрос требует глубокой проработки и значительные бюджетные средства, и в связи с этим не может быть решен в самое ближайшее время, – заявил замакима города.
Гали Искалиев поручил проверить дачные общества на предмет не используемых или используемых не по назначению участков.
Как стало известно, с 2011 года в «Правительстве для граждан» начали заносить данные по земельным участкам в Автоматизированную информационную систему государственного земельного кадастра.
Однако, по словам замакима города, участки в систему занесли полностью, но из 81969 земучастков, только 34,6 тысячи координированы. Как выяснилось, координировать участки должны их собственники, которые, впрочем, не торопятся этого делать.
Рассказал Асхат Кульбаев и о процессе оцифровки земучастков и инженерных сетей, данные по которым впоследствии в систему АИС и Геопортал. Процедуру планируют завершить до конца нынешнего года.
Стоит отметить, что первую ошибку в работе сайта обнаружил глава региона. Выяснилось, что часть одного из свободных участков, размещенных на портале, находится на дороге.
– Необходимо усилить работу по координации земельных участков, чтобы во всех базах была достоверная информация, чтобы граждане могли зайти на портал и получить всю необходимую информацию. Из-за того, что в базах неточности страдают граждане, такого быть не должно. Поручаю городскому акимату и отделу цифровизации устранить неполадки в работе портала, и внести достоверные данные в базы, - сказал аким области.
На совещании коснулись и "больной" для уральцев темы застройки прибрежной зоны реки Чаган, где этой весной массово вырубили деревья
– Несанкционированная вырубка пойменного леса на земельных участках на берегу реки Чаган, около станции юннатов составила около 1 гектара. В частной собственности находятся 22 участка, целевое назначение которых - садоводство и дачное строительство, - рассказал Асхат Кульбаев и добавил, что акт на землю не выдается, а проекты на строительство домов не согласуются с акиматом.
Следовательно, проверить их они не могут. Но проверку может инициировать РГУ Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов, которое является уполномоченным органом по контролю за деятельностью в водоохранной полосе.
- На основании статуса указанных участков может быть отказано в предоставлении технических условий для подключения к городским инженерным сетям, – сказал замакима города.
Глава региона потребовал ускорить процесс разбирательства, а результаты проверки довести до общественности.
