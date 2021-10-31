Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ими установлен водитель, который сбил подростка и скрылся с места происшествия - 29 октября около 21:30 оператору 102 Управления полиции Атырау позвонил житель города и сообщил о том, что в микрорайоне Оркен, на улице Сатыбалдиева, автомобиль марки BМW сбил на обочине подростка и скрылся с места происшествия. По данному факту сотрудники патрульной полиции и видеонаблюдения Центра оперативного управления провели оперативно-розыскную работу и установили автоледи, которая сбила 16-летнего подростка. 33-летняя гражданка признала свою вину, заявив, что скрылась с места происшествия из-за страха, - рассказали в полиции. Стоит отметить, что подросток с переломом ноги был госпитализирован в областную детскую больницу. В настоящее время по статье 345 УК РК зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.