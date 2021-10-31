Иллюстративное фото из архива "МГ" Санитарные врачи сообщили, что с начала октября в ЗКО зарегистрировано 1362 случая КВИ. При этом регион находится в так называемой «зеленой» зоне по темпам распространения COVID-19. - С 1 октября по области зарегистрировано 266 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников школ и 59 случаев среди учителей. Вынесено 5 постановлений о переводе учеников и учителей на домашний карантин в семи классах шести школ, - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев. С начала месяца выявлено 143 нарушения гражданами санитарно-эпидемиологического режима. Начиная с июня посетителей общественных мест с «красным» и «желтым» статусами оштрафовали на 6,3 миллиона тенге. - В области функционируют 16 инфекционных стационаров на 911 коек. Они заполнены на 24 процента. В условиях стационара лечится 221 житель региона, 21 из них находится в реанимации. Принятые ограничительные меры, а также поэтапная вакцинация способствовали снижению заболеваемости, - проинформировала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова. Полный цикл вакцинации от КВИ завершили 214,5 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании