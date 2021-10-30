Иллюстративное фото из архива "МГ" Драка между жителями села произошла вечером 30 октября. - Около 19:30 на 331 километре трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз Кызылкогинского района произошла драка. 5 человек получили огнестрельное дробовое ранение, у одного перелом руки. В результате от полученных травм гражданин 1985 года рождения скончался в амбулаторной больнице села Сагиз, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного департамента полиции. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство". В полиции предполагают, что причиной инцидента стали разногласия между жителями села. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.