Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции Атырауской области, трагедия произошла сегодня, 30 октября. - 30 октября около 15:00 гражданка 1953 года рождения обратилась с заявлением о том, что ее внук 2011 года рождения играя, спрятался за холодильником, где его ударило током. Телесных повреждений на теле нет, труп сдан на экспертизу. Ведется проверка, - сообщили в полиции.