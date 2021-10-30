По информации Службы спасения, завтра, 31 октября, в ЗКО ожидается сильный туман. По данным РГП "Казгидромет", 31 октября в Уральске осадков не ожидается, днем +12 градусов, ночью +3. В Атырау переменная облачность, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +13 градусов, ночью +3. В Актобе осадков не ожидается, днем +9 градусов, ночью +2. До 16 градусов тепла прогреется днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании