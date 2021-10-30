Разработчики мессенджера пересмотрели поддерживаемые операционные системы, сообщает портал ixbt.com.

С первого ноября WhatsApp перестанет работать на смартфонах под управлением Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. Опубликован список, состоящий из 43 устройств, которые не смогут установить приложение

 Apple:

  • iPhone SE;
  • iPhone 6S;
  • iPhone 6S Plus.

Samsung:

  • Galaxy Trend Lite;
  • Galaxy Trend II;
  • Galaxy SII;
  • Galaxy S3 mini;
  • Galaxy Xcover 2;
  • Galaxy Core;
  • Galaxy Ace 2.

LG:

  • Lucid 2;
  • Optimus F7;
  • Optimus F5;
  • Optimus L3 II Dual;
  • Optimus F5;
  • Optimus L5;
  • Optimus L5 II;
  • Optimus L5 Dual;
  • Optimus L3 II;
  • Optimus L7;
  • Optimus L7 II Dual;Optimus L7 II;
  • Optimus F6 Enact;
  • Optimus L4 II Dual;
  • Optimus F3;
  • Optimus L4 II;
  • Optimus L2 II;
  • Optimus Nitro HD и 4X HD;
  • Optimus F3Q.

 ZTE:

  • Grand S Flex;
  • V956;
  • Grand X Quad V987;
  • Grand Memo.

 Huawei:

  • Ascend G740;
  • Ascend Mate;
  • Ascend D Quad XL;
  • Ascend D1 Quad XL;
  • Ascend P1 S;
  • Ascend D2.

Sony:

  • Sony Xperia Miro;
  • Sony Xperia Neo L;
  • Xperia Arc S.

Другие:

  • Alcatel One Touch Evo 7;
  • Archos 53 Platinum;
  • HTC Desire 500;
  • Caterpillar Cat B15;
  • Wiko Cink Five;
  • Wiko Darknight;
  • Lenovo A820;
  • UMi X2;
  • Faea F1;
  • THL W8.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция для голосовых сообщений.

