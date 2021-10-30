Разработчики мессенджера пересмотрели поддерживаемые операционные системы, сообщает портал ixbt.com.Иллюстративное фото с сайта Pixabay
С первого ноября WhatsApp перестанет работать на смартфонах под управлением Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. Опубликован список, состоящий из 43 устройств, которые не смогут установить приложение
Apple:
- iPhone SE;
- iPhone 6S;
- iPhone 6S Plus.
Samsung:
- Galaxy Trend Lite;
- Galaxy Trend II;
- Galaxy SII;
- Galaxy S3 mini;
- Galaxy Xcover 2;
- Galaxy Core;
- Galaxy Ace 2.
LG:
- Lucid 2;
- Optimus F7;
- Optimus F5;
- Optimus L3 II Dual;
- Optimus F5;
- Optimus L5;
- Optimus L5 II;
- Optimus L5 Dual;
- Optimus L3 II;
- Optimus L7;
- Optimus L7 II Dual;Optimus L7 II;
- Optimus F6 Enact;
- Optimus L4 II Dual;
- Optimus F3;
- Optimus L4 II;
- Optimus L2 II;
- Optimus Nitro HD и 4X HD;
- Optimus F3Q.
ZTE:
- Grand S Flex;
- V956;
- Grand X Quad V987;
- Grand Memo.
Huawei:
- Ascend G740;
- Ascend Mate;
- Ascend D Quad XL;
- Ascend D1 Quad XL;
- Ascend P1 S;
- Ascend D2.
Sony:
- Sony Xperia Miro;
- Sony Xperia Neo L;
- Xperia Arc S.
Другие:
- Alcatel One Touch Evo 7;
- Archos 53 Platinum;
- HTC Desire 500;
- Caterpillar Cat B15;
- Wiko Cink Five;
- Wiko Darknight;
- Lenovo A820;
- UMi X2;
- Faea F1;
- THL W8.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция для голосовых сообщений.