- Победителями и призёрами стали 48 учеников, около двадцати престижных вузов Казахстана присудили им специальные гранты, - рассказали в пресс-службе акимата ЗКО.

Президентская олимпиада представляет собой ежегодное мероприятие и проводится Министерством образования и науки Республики Казахстан. Целью олимпиады является создание оптимальных условий для выявления одаренных учащихся по математике, физике, химии и биологии, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, повышение интереса учащихся к изучению предметов естественно-математического направления, углубление теоретических знаний и умений, содействие самореализации и саморазвитию личности. Президентская олимпиада проводится ежегодно в три этапа. Каждый участник Президентской олимпиады на всех этапах выполняет задания по четырем предметам: математика, физика, химия и биология на языке его обучения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО Бакытжан Нарымбетов встретился с победительницей XIII Президентской олимпиады по естественным наукам Айданой Капасовой. Юного гения также поздравили глава управления образования и школьные учителя естествознания и математики. Олимпиада проходила в период с 15 по 18 ноября в Карагандинском университете имени академика Бекетова. 182 ученика одиннадцатых классов со всех регионов страны боролись за победу. Западно-Казахстанскую область представляли десять учащихся.Среди победителей - ученица областной школы №8 для одарённых детей. Айдана Капасова награждена дипломом второй степени и серебряной медалью. Заместитель аким также поручил ей благодарственное письмо и памятные подарки.Фото: пресс-служба акимата ЗКО