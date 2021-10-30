- Дом №19 в 10 микрорайоне общей площадью 6600,6 квадратных метров планировалось сдать в сентябре. Возводится он компанией ARS BUILDING за счёт средств республиканского бюджета. Сумма составляет более одного млрд тенге. Квартиры в нём предназначаются для очередников. Но так как в этом году заметно подорожал стройматериал, произошёл сбой в темпе работы и сроки сдачи объекта были перенесены на декабрь, - рассказал руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Асланбек Ибасов.Он добавил, что второй девятиэтажный дом на 198 квартир строится за счёт средств областного бюджета (порядка двух млрд тенге). Работы выполняет компания «Жиенбай». Общая площадь квартир – 9819,18 квадратных метров. Объект переходящий и завершить его строительство намечено в 2022 году. Также на будущий год запланировано строительство ещё двух домов для очередников и вкладчиков «Отбасы банка». До конца года, как проинформировал Ибасов, также планируется завершить строительство пожарного депо на четыре автомашины в Аксае. Подрядчик – компания «ЮгРемСтройсервис». Средства выделены из областного бюджета - более 200 миллионов тенге. Кроме этого, в 2021 году по программе «Развитие регионов» завершат строительство водопроводов в сёлах Караганды и Облавка общей протяженностью порядка 30 километров. В общей сложности к центральному водопроводу подключат около 300 дворов. Работы начались в июне. Подрядчиком выступает компания «Уралводстрой». Стоимость проекта (средства республиканского бюджета) - 433 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
