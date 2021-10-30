- Дом №19 в 10 микрорайоне общей площадью 6600,6 квадратных метров планировалось сдать в сентябре. Возводится он компанией ARS BUILDING за счёт средств республиканского бюджета. Сумма составляет более одного млрд тенге. Квартиры в нём предназначаются для очередников. Но так как в этом году заметно подорожал стройматериал, произошёл сбой в темпе работы и сроки сдачи объекта были перенесены на декабрь, - рассказал руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Асланбек Ибасов.

Нужно отметить, что в мае уже был введён в строй новый девятиэтажный дом, построенный по госпрограмме «Нурлы жер» для очередников из числа местных исполнительных органов и вкладчиков «Отбасы банка». А вот строительство второго дома по госпрограмме затянулось.Он добавил, что второй девятиэтажный дом на 198 квартир строится за счёт средств областного бюджета (порядка двух млрд тенге). Работы выполняет компания «Жиенбай». Общая площадь квартир – 9819,18 квадратных метров. Объект переходящий и завершить его строительство намечено в 2022 году. Также на будущий год запланировано строительство ещё двух домов для очередников и вкладчиков «Отбасы банка». До конца года, как проинформировал Ибасов, также планируется завершить строительство пожарного депо на четыре автомашины в Аксае. Подрядчик – компания «ЮгРемСтройсервис». Средства выделены из областного бюджета - более 200 миллионов тенге. Кроме этого, в 2021 году по программе «Развитие регионов» завершат строительство водопроводов в сёлах Караганды и Облавка общей протяженностью порядка 30 километров. В общей сложности к центральному водопроводу подключат около 300 дворов. Работы начались в июне. Подрядчиком выступает компания «Уралводстрой». Стоимость проекта (средства республиканского бюджета) - 433 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.