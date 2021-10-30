– Стражи порядка незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия, в результате которого установили и задержали четырёх подозреваемых в совершении противоправных действий. Подозреваемым от 26 до 31 года, в отношении них начато досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Подозреваемые полностью признали вину и водворены в изолятор временного содержания, - сообщили полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в ночь на 10 октября группа неизвестных похитила деньги и вещи строителей, которые спали на втором этаже одного из строящихся домов микрорайона Нурсая. Стоимость ущерба составила 414 тысяч тенге. Аналогичная ситуация произошла в эту же ночь в одном из строительных зданий микрорайона Атырау. Преступники ограбили строителей и унесли с собой ценное оборудование и мобильные телефоны. Стоимость ущерба составила 24 тысячи тенге.Отметим, что на территории Атырауской области с 25 по 27 октября проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира" для выявления, задержания и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению квартирных краж. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.