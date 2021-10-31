Иллюстративное фото из архива "МГ" Озабоченность у властей вызывает эпидситуация в соседних регионах России. Так, во время заседания оперштаба по борьбе с КВИ Гали Искалиев высказал предложение пересмотреть график кафе и ресторанов, которым по Ashyq разрешается работать до 5:00. - Это, конечно, мое личное мнение, и нужно посоветоваться, но считаю, что такой необходимости нет. На мой взгляд, любое мероприятие можно вполне успешно провести до 22.00 и 23.00. Какая необходимость сидеть до утра? По сводкам такие «посиделки» нам дают только рост преступлений в ночное время. Думаю, нужно внимательно изучить и продумать все эти меры, - сказал глава региона. Гали Искалиев также подметил, что нельзя допускать формального подхода в работе по приложению Ashyq. По его словам, молодежь сейчас научилась хитрить, записав на видео картинку с «зеленым» статусом, которую потом показывает при входе. - В этом направлении работу тоже нужно усилить и возложить персональную ответственность на руководителей правоохранительных и госорганов, также школ и больниц, чтобы в них не подходили формально к работе по приложению, - заявил Гали Искалиев. В очередной раз аким ЗКО напомнил, что ситуация в соседней России очень сложная: больницы перегружены, кислородных баллонов не хватает, число заболевших каждый день бьет рекорды, во время грядущей недели объявлен практически локдаун. Более того, появился еще и новый штамм, который очень тяжело протекает. - Работу мониторинговых групп нужно продолжать, особенно это касается автобусов, где толпа людей, не соблюдая требования, ездит без масок, - сказал Гали Искалиев. - Их надо выявлять, штрафовать и высаживать с маршрута. Это работа местных органов власти, нужно наводить порядок. Думаю, что нужно также усилить и порядок на границе. У нас сейчас любой может справку «нарисовать». Есть большой риск, что новый штамм КВИ дойдет и до нас. (...) Область находится в "зеленой" зоне, согласно таблице матрицы распространения коронавируса. Тем не менее, число вновь инфицированных не уменьшается. Без соблюдения санитарно-карантинных требований оснований для расслабления нет. Последствия коронавируса еще не до конца изучены. Не заразиться эпидемией зависит от ответственности каждого человека. Поручаю главному санитарному врачу области усилить карантинные требования. Ужесточите требования к пересечению границы. Ограничьте время работы кафе и ресторанов до 23:00. Ввести другие ограничительные меры. Потому что в других областях страны и соседних государствах эпидситуация становится все сложнее. Эта ситуация может прийти и к нам. Поэтому давайте не будем рисковать. По данным управления здравоохранения ЗКО, пик по Covid-19 в нашей области пришелся на июль, с августа пошло снижение заболеваемости. При этом в октябре на 56,2% снизилась смертность в сравнении с сентябрем и на 72% - с августом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.