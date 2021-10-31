В новостройках цены на квартиры выросли на 10,8%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Аналитики Finprom.kz отмечают, что цены на услуги, касающиеся жилья, растут неравномерно.

- Фактическая арендная плата за жильё подскочила сразу на 13,2% за год, плата за обслуживание и ремонт жилых помещений — на 7,9%. Цены на самом рынке жилья по итогам девяти месяцев 2021-го выросли на 10,8% за год для новых домов и сразу на 23% — для вторичного рынка, - говорится в сообщении.

Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 5,7%. А регулируемые государством коммунальные услуги выросли в цене лишь на 3%. например, вывоз мусора подорожал сразу на 15,3% за год, а услуги домофонных компаний выросли в цене на 3,2%, при этом центральное отопление и вовсе подешевело на 1,2%.

