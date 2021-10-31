- Сейчас в селах идет строительство жилья, социальных объектов, производственных баз. И при разработке генплана все это будет учитываться, - отметил Асланбек Ибасов.

- До 2025 года мы планируем завершить работу по разработке генплана всех населенных пунктов Бурлинского района, - добавил руководитель районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства.

Как рассказал руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Асланбек Ибасов, в генплане обозначаются границы и функциональное назначение земельных участков, рассчитывается площадь жилой и производственной застройки. Предусматривается инженерная и социальная инфраструктура, необходимая для развития населенного пункта. На сегодня у большей части сел Бурлинского района уже есть генплан, в этом году он появится еще у Успеновки, Жанаталапа, Каракудука, Облавки и Акбулака. Средства для этих целей (порядка 40 миллионов тенге) выделены из районного бюджета.Он дополнил, что проект генплана будет представляться сельчанам на общественных слушаниях и, если возникнут дополнения и замечания от населения по проекту, они будут учтены. После этого проект генплана будет вынесен на рассмотрение депутатами на декабрьской сессии районного маслихата.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.