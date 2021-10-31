По данным РГП "Казгидромет", 1 ноября в Уральске осадков не ожидается. Днем +12 градусов, ночью +3. В Атырау синоптики прогнозируют ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем +14 градусов, ночью +4. В Актау осадков не будет, днем +14 градусов, ночью +8. До 10 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до двух градусов тепла. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.