Фото с сайта pexels.com Как правило, полотенце становится жёстким из-за неправильного ухода. Вернее стираем их порошком, хотя для таких изделий лучше всего использовать жидкое средство для стирки. Его проще всего выполоскать из волокон ткани. Кроме того, для наилучшего отстирывания, полотенца лучше комбинировать по цветам и наполнять барабан только наполовину. Не пренебрегайте режимом для стирки. При больших оборотах полотенце очень быстро изнашивается. Главное обеспечить хорошее полоскание, иначе не за горами то время, когда изделия станут жесткими. Сушить следует полотенца не под прямыми лучами солнца, но со сквозняком. Итак, чтобы вернуть им прежнюю мягкость полотенцам стоит опустить их раствор. В десятилитровое ведро с водой насыпьте пять ложек соли, растворите её и опустите полностью в нее полотенца на пару часов. Затем приступите к стирке. Режим стиральной машины должен быть настроен на температуру не выше сорока градусов и с дополнительным полосканием. Отжим изделий должен быть не выше 800 оборотов. Смягчить махровые изделия можно, если при стирке добавить пищевую соду, примерно две столовые ложки и одну столовую ложку соли. После сушки прогладьте изделия утюгом с паром. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.