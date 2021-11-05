Водитель бензовоза получил штраф за то, что не пропустил скорую в Алматинской области
Стражи порядка среагировали на видео с нарушением, опубликованное в социальных сетях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Ролик появился в Instagram-паблике . Судя по кадрам, видео сняли сами сотрудники скорой медицинской помощи. Несмотря на включённые сирену и проблесковые маячки, водитель бензовоза не пропускает неотложку.
- Сотрудниками патрульной полиции проведены оперативно-розыскные работы, в результате которых задержан 24-летний житель Есика. В отношении него составлен административный протокол по статье 598 часть 1 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», – сообщил командир роты патрульной полиции Енбекшиказахского района Серик Сарсенов.
Как напомнили стражи порядка, при приближении транспорта с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу.
