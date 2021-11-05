Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Сотрудниками патрульной полиции проведены оперативно-розыскные работы, в результате которых задержан 24-летний житель Есика. В отношении него составлен административный протокол по статье 598 часть 1 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», – сообщил командир роты патрульной полиции Енбекшиказахского района Серик Сарсенов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ролик появился в Instagram-паблике. Судя по кадрам, видео сняли сами сотрудники скорой медицинской помощи. Несмотря на включённые сирену и проблесковые маячки, водитель бензовоза не пропускает неотложку.Как напомнили стражи порядка, при приближении транспорта с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу.